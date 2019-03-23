Послы стран G7 предупредили власти Украины о возможном срыве выборов 

Послы стран «Большой семерки» (G7) обратились к главе МВД Украины Арсену Авакову принять меры против «насильственных политических экстремистских групп», которые могут сорвать президентские выборы, намеченные на 31 марта, сообщает "Радио Свобода".
Издание ссылается на копии двух писем, подготовленных группой поддержки G7 на Украине, в которую входят послы из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании.
Аваков подтвердил факт получения письма от иностранных послов. По его словам, дипломаты просят обеспечить честную процедуру голосования и не допустить протестных акций радикалов.
Напомним, ранее были зафиксированы попытки радикальных групп сорвать предвыборные мероприятия деятеля партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского.