Послы стран G7 предупредили власти Украины о возможном срыве выборов

Издание ссылается на копии двух писем, подготовленных группой поддержки G7 на Украине, в которую входят послы из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании.

Аваков подтвердил факт получения письма от иностранных послов. По его словам, дипломаты просят обеспечить честную процедуру голосования и не допустить протестных акций радикалов.