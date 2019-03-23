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Луценко может уйти в отставку из-за слов о после США 

Газета.Ru + ещё 42 18 часов назад
Фото: Газета.Ru
Украинский генпрокурор Юрий Луценко может уйти с должности из-за слов о том, чо посол США в Киеве Мари Йованович передала ему список «неприкасаемых». Об этом сообщает «Страна.ua» источник в близком окружении генпрокурора.
По словам источника, Луценко сказал украинскому лидеру Петру Порошенко о том, что может уйти в отставку, так как правительство страны встало на защиту Йованович. Также источник утверждает, что Порошенко заранее знал о том, что Луценко расскажет об этом в интервью.
"Они таким образом пытались понравиться Трампу…, но, видимо, не учли, что наезд на американского посла в любом случае будет восприниматься как наезд на Америку", — отметил источник.
Как отмечается, Порошенко «фактически сделал крайним» Луценко, а генпрокурора это возмутило, и он доложил президенту, что готов подать в отставку еще до окончания президентских выборов.
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Другое , В мире , Конфликты , США , Украина , Юрий Луценко , Петр Порошенко , Мари Йованович
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