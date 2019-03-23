Луценко может уйти в отставку из-за слов о после США

По словам источника, Луценко сказал украинскому лидеру Петру Порошенко о том, что может уйти в отставку, так как правительство страны встало на защиту Йованович. Также источник утверждает, что Порошенко заранее знал о том, что Луценко расскажет об этом в интервью.

"Они таким образом пытались понравиться Трампу…, но, видимо, не учли, что наезд на американского посла в любом случае будет восприниматься как наезд на Америку", — отметил источник.

Как отмечается, Порошенко «фактически сделал крайним» Луценко, а генпрокурора это возмутило, и он доложил президенту, что готов подать в отставку еще до окончания президентских выборов.