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Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции 

Газета.Ru + ещё 10 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
В Симферополе суд арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за неповиновение сотрудникам полиции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.
"Вчера было вынесено постановление суда [в отношении Мешкова], административный арест на двое суток по части 1 статьи 19.3 КоАП", — заявили в суде.
Как отмечается, в статье говорится о неповиновении правомерному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего или сотрудника органа.
Причем правоохранители не дали комментариев относительно причин задержания Мешкова.
Мешков стал первым президентом республики Крым в 1994 году и пробыл на этом посту чуть больше года. В этот же период в составе Украины была создана лишенная суверенитета Автономная республика Крым.
Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил о создании рабочей группы по оценке экономических потерь Крыма за время нахождения полуострова в составе Украины.
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Другое , Конфликты , Криминал , Политика , Украина , Вячеслав Володин , Госдума , Республика Крым , Симферополь
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