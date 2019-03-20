Пограничники РФ перекрыли канал переправки мигрантов из Африки

Ростовские пограничники перекрыли канал переправки африканских мигрантов из России в страны Евросоюза . Нелегалы попадали туда транзитом через Украину

В конце января при въезде в пограничную зону в городе Донецке Ростовской области правоохранители задержали пять граждан африканского региона. Разрешение на пребывание в России у них было, но визы в Евросоюз — нет.

В обход пункта пропуска они пытались попасть сначала на Украину, а оттуда — в Польшу, сообщает Погрануправление ФСБ по Ростовской области. Для этого, по информации ведомства, они на машине доехали до города Каменск-Шахтинский и остановились в хостеле.

Прожив скрытно сутки в данной гостинице, они выдвинулись в сторону границы города Донецк (Ростовская область), где были задержаны, — говорится в сообщении.

Донецкий городской суд привлек их к административной ответственности и выдворению из РФ. Владельца хостела оштрафовали на 400 тысяч рублей.

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