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Пограничники РФ перекрыли канал переправки мигрантов из Африки 

News.ru 27 минут назад
Ростовские пограничники перекрыли канал переправки африканских мигрантов из России в страны Евросоюза. Нелегалы попадали туда транзитом через Украину.
В конце января при въезде в пограничную зону в городе Донецке Ростовской области правоохранители задержали пять граждан африканского региона. Разрешение на пребывание в России у них было, но визы в Евросоюз — нет.
В обход пункта пропуска они пытались попасть сначала на Украину, а оттуда — в Польшу, сообщает Погрануправление ФСБ по Ростовской области. Для этого, по информации ведомства, они на машине доехали до города Каменск-Шахтинский и остановились в хостеле.
Прожив скрытно сутки в данной гостинице, они выдвинулись в сторону границы города Донецк (Ростовская область), где были задержаны, — говорится в сообщении.
Донецкий городской суд привлек их к административной ответственности и выдворению из РФ. Владельца хостела оштрафовали на 400 тысяч рублей.
Ранее News.ru писал, что жители украинского города Днепр обнаружили на детской площадке на улице Николая Руденко жертву живодёров — чёрного кота без лап. Животное погибло от рук преступников.
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Комментарии
Другое , Украина , ФСБ , ЕС , Донецк , Ростовская Область
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