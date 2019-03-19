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Климкин пугает новой газовой войной с Россией 

Украина.ру + ещё 2 2 часа назад
Фото: Украина.ру
По мере строительства новых газопроводов в обход Украины, в Киеве усиливаются опасения, что с 2020 года страна утратит статус транзитера.
«Уверен, что Россия попробует организовать новую «газовую войну». Вероятность этого очень велика. Такую возможность понимают наши партнеры и говорят, что к этому нужно готовиться, увеличивая запасы газа в наших хранилищах», — приводит слова главы дипведомства агентство.
Климкин считает, что ЕС и Украина последовательно выступают за то, чтобы новые транзитные контракты заключались на основе европейских правил. При этом министр предположил, что руководство РФ не исключает тайных договоренностей.
Глава украинского МИД считает, что газ необходимо продавать на восточной границе Украины и уже сейчас накапливать голубое топливо в хранилищах.
Кроме того Климкин уверен, что тарифы новых соглашений о транспортировки газа так же должны быть рассчитаны на основе методологии, которая заложена в европейских правилах.
По мнению главного дипломата Украины, сейчас РФ намекает на возможность договориться на тех условиях, которые выгодны, прежде всего, «Газпрому».
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Другое , В мире , Конфликты , Политика , Украина , Газпром , МИД , ЕС
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