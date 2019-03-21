Крымский депутат об «ошибке» в брошюре Порошенко: такие ляпы вредят

В агитационных брошюрах украинского президента Петра Порошенко развитие харьковского метро проиллюстрировали фотографией Петербургского метрополитена. Об этом в Facebook сообщил автор снимка Александр Попов.

По словам Попова, кадр был сделан восемь лет назад при строительстве станции «Обводный канал» в Северной столице. При этом подпись в брошюре утверждает, что на фото изображена станция «Державинская» в Харькове . Фотограф отметил, что обман Порошенко выдает тот факт, что на фото изображен финиш тоннелепроходческого комплекса для наклонного хода станции глубокого заложения, тогда как станция в Харькове — мелкого.

"И слава харьковским метростроителям. Надеюсь, мое фото им поможет и они что-нибудь построят в итоге. Последний пуск у них был 25 августа 2016 года, когда открыли одну станцию «Победа»", — написал Попов.

На этой неделе пост со страницами брошюры опубликовала украинская журналистка Татьяна Федоркова, обратив внимание на то, что копирайт фото метро был «обрезан».

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik рассказал, о чем, по его мнению, свидетельствуют подобные «ошибки».

"Таких ляпов сейчас достаточно много на Украине. Там пытаются выдавать желаемое за действительное, поэтому много бредовых идей, высказываний мы слышим от украинских политиков. В их головах происходит подмена реальности, и они пытаются убедить свой народ и весь мир. О том, какая на это бывает реакция, мы тоже знаем. Такие ляпы вредят самому Порошенко, украинским элитам — они говорят о низком качестве их работы. Когда мы видим на картинке наше петербургское метро вместо харьковского, то понимаем, что Украина забывает, что и метро-то у нее никогда бы не появилось, если бы не тот импульс развития, который она получила в советские годы, в советском прошлом, от которого она постоянно отказывается", — сказал Владислав Ганжара.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.