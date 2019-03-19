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Фото со дна: Кличко в деловом костюме сделал селфи в шахте метро 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Градоначальник в деловом костюме спустился в монтажную шахту.
Мэр Киева Виталий Кличко вместе с украинским президентом Петром Порошенко приехал на мероприятие, которое было приурочено к началу строительства метро на Виноградарь в столице Украины.
Как сообщает издание «Обозреватель», градоначальник в деловом костюме спустился в монтажную шахту. Забравшись в тоннель, Кличко сделал там селфи.
В свою очередь, Порошенко не решился спуститься в подземелье. Президент ограничился только выступлением перед строителями.
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