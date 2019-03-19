Российские школьники будут играть в присоединение Крыма 

Школьную программу в России дополнят играми, соревнованиями, конкурсами, конференциями, дебатами и семинарами, посвященными присоединению Крыма, пишет «Коммерсантъ» во вторник, 19 марта.
В Минпросвещения разработали рекомендации по проведению таких занятий, которые призваны «помочь учителю в отборе необходимой информации». О каких именно данных идет речь, изданию в пресс-службе ведомства не пояснили.
Формат урока, приуроченного ко дню вхождения полуострова в состав страны (18 марта), будет определяться возрастом детей.
Для старшеклассников предусматривается возможность проведения дебатов с привлечением родителей и общественных организаций.
Зампред думского комитета по образованию и науки Борис Чернышев счел необходимым привлечь психологов, чтобы те «подсказали, какому возрасту что именно рассказывать».
18 марта 2019 года отмечалось пятилетие со дня присоединения Крыма к России, произошедшего после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев и подавляющее большинство стран входящих в ООН не признали результаты этого голосования и считают Крым временно оккупированной территорией Украины.