Российские школьники будут играть в присоединение Крыма

Школьную программу в России дополнят играми, соревнованиями, конкурсами, конференциями, дебатами и семинарами, посвященными присоединению Крыма , пишет «Коммерсантъ» во вторник, 19 марта.

В Минпросвещения разработали рекомендации по проведению таких занятий, которые призваны «помочь учителю в отборе необходимой информации». О каких именно данных идет речь, изданию в пресс-службе ведомства не пояснили.

Формат урока, приуроченного ко дню вхождения полуострова в состав страны (18 марта), будет определяться возрастом детей.

Для старшеклассников предусматривается возможность проведения дебатов с привлечением родителей и общественных организаций.

Зампред думского комитета по образованию и науки Борис Чернышев счел необходимым привлечь психологов, чтобы те «подсказали, какому возрасту что именно рассказывать».