Крымский политолог: в Киеве «забывают», что в Крыму живут люди

По его словам, присоединение к России «лишает Крым и крымчан будущего» и полуостров никогда не станет российским, даже время «не поможет».

"Отсутствие решения, консервация нынешнего состояния неизбежно приведет к упадку полуострова. Собственно, экономическая, общественная, экологическая деградация заметны уже сейчас", — написал Климкин.

Кроме того, украинский министр заявил, что Крым слишком «опасен» для России, поскольку не приносит никакой пользы.

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

"Как министру иностранных дел, господину Климкину нужно быть более реалистичным. Его слова — это просто пропаганда того националистического правящего режима, которому он служит. А там использование русофобии в качестве основного ресурса сохранения себя во власти сегодня является определяющим. Но когда так говорят о Крыме, то говорят о его территории, забывая о том, что в Республике Крым проживает население, которое выразило свою волю в 2014 году на референдуме. Вот недавно в Крыму к пятилетию воссоединения полуострова с Россией проводились опросы, и все они показали, что по-прежнему крымчане говорят о том, что если бы сегодня референдум повторился, то они бы проголосовали так же, как в 2014 году. И это говорит о том, что крымчане сделали свой цивилизационный выбор, и что они уже никогда не будут с Украиной", — сказал Александр Форманчук.