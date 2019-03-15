Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина запретила еще 23 российские книги 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Госкомтелерадио Украины запретил ввоз в страну еще 23 российских книг. Как сообщается на сайте ведомства, в выдаче разрешений отказано в связи с присутствием в литературе «признаков пропаганды государства-агрессора». Расширенные список книг опубликовал ТАСС.
Ранее сообщалось, что в список запрещённых к ввозу на территорию Украины изданий попала книга Сергея Довлатова. Отмечается, что причиной для запрета послужило упоминание в предисловии книги российского актёра Сергея Безрукова, который входит в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Само предисловие названо пропагандирующим «имперскую идеологию и её апологетов».
В конце прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила в связи с запретом ввоза на Украину пяти книжных изданий из России, в том числе «Книги о вкусной и веганской пище». «Веганская еда-то чем безопасности Украины угрожает? Что следующее? „Азбука в картинках“ или либретто „Лебединого озера“?» — написала она в Facebook. В ведомстве ответили, что на переплёте книги о веганской еде «используется георгиевская лента», напоминает RT.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Психиатр-криминалист объяснил действия новозеландского стрелка Новости за ночь: Стрелок из Новой Зеландии хотел убить канцлера ФРГ Политический тупик. Грузию в НАТО не ждут, а с Россией не помириться
Комментарии
Другое , В мире , Украина , Мария Захарова , Сергей Довлатов , МИД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Стала известна позиция Путина по делу Калви
Политика
«Крымская весна», выставки и танцы на льду
Новости Москвы
Подлодка «Краснодар» и БПК «Североморск» прошли через Стамбул
Армия
Лоза высказался о болезни Началовой
Шоу-бизнес
Небо Апатитов озарило редкое природное явление
Наука и техника
Узбекистан продемонстрировал свои БМД-1
Армия Оружие
Паника в Новой Зеландии: у вокзала прогремел взрыв
Происшествия
Битва оружейных гигантов: почему F-15 вытесняют F-35
Оружие Армия
Кровь повсюду. Трагедия в Новой Зеландии
Происшествия
Пока вы спали: Грудинин покинет совхоз
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение