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В штабе Зеленского назвали затраты на предвыборную кампанию 

Газета.Ru + ещё 17 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Иван Баканов, глава избирательного штаба кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского сообщил, что на подготовку к первому туру выборов президента потратят около 100 млн гривен (примерно $3,7 млн). Об этом он заявил в интервью "Би-би-си".
По его словам, источником финансирования являются «обычные люди, которые зарабатывают деньги». При этом он опроверг данные о том, что кампанию Зеленского спонсирует украинский олигарх Игорь Коломойский.
"По состоянию на сегодня мы потратили на всю кампанию около 60 млн гривен из избирательного фонда — это на все, что мы делаем. Я думаю, еще 40 млн гривен", — сказал Баканов.
Также он рассказал, что в центральном офисе Зеленского работают порядка 70 человек.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Ранее сообщалось, что отрыв Зеленского от Порошенко стал минимальным.
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Другое , В мире , Конфликты , Украина , Игорь Коломойский , Владимир Зеленский , BBC News
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