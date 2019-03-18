Штаб Зеленского намерен вести на президентских выборах параллельный подсчет голосов

"Мы будем параллельно вести подсчет голосов и транслировать его онлайн", — говорится в сообщении на странице киевской ячейки команды Зеленского в Facebook.

Отмечается, что официальные результаты первого тура президентских выборов должны быть объявлены в течение 10 дней после голосования, а предварительные результаты выборов могут стать известными уже в ночь на 1 апреля.