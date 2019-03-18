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Штаб Зеленского намерен вести на президентских выборах параллельный подсчет голосов 

ТАСС + ещё 21 1 час назад
КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила, что будет вести параллельный подсчет голосов на предстоящих президентских выборах.
"Мы будем параллельно вести подсчет голосов и транслировать его онлайн", — говорится в сообщении на странице киевской ячейки команды Зеленского в Facebook.
Отмечается, что официальные результаты первого тура президентских выборов должны быть объявлены в течение 10 дней после голосования, а предварительные результаты выборов могут стать известными уже в ночь на 1 апреля.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Согласно последним опросам, лидирует в рейтинге Владимир Зеленский, а второе и третье места делят между собой действующий президент Петр Порошенко и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Вслед за ними в рейтинге идет кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.
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Другое , В мире , Конфликты , Социология , Украина , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС
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