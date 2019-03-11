В Киеве рассказали о возможных последствиях третьего майдана

По его словам, в результате первого Майдана или «Оранжевой революции» в 2004 году Украина потеряла 10% ВВП. «А что такое минус 10% ВВП — это как во время войны Советский Союз потерял 4,5% своего ВВП. Это значит, что крах абсолютный экономики», — заявил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Он продолжил, что из-за Майдана в 2014 году Украина потеряла еще 10% ВВП, но при этом также лишилась 10% территории.

«Поэтому, когда говорят, что скоро будет третий майдан, я говорю: вы что, хотите полностью развалить государство, и чтобы не осталось той Украины, о которой вы постоянно нам рассказываете?», — добавил Рабинович.

По его мнению, нынешние власти хотят развалить страну, чтобы замести следы масштабных хищений. Рабинович также добавил, что власти страны постоянно врут, рассказывая, как поднимается экономика Украины, и «растут» прямые иностранные инвестиции.

«Прямые иностранные инвестиции, что является одним из факторов для понимания, что происходит с экономикой, в 2018 году составили 1,5 миллиарда долларов», — сказал депутат, уточнив, что этот показатель является самым маленьким за последние 15 лет, и свидетельствует о полном развале экономики страны во всех отраслях.

Ранее Рабинович заявил, что нынешние власти захватили Украину и издеваются над ней. При этом кандидат в президенты Украины, депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что европейским странам выгодна ситуация на Украине.