Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве рассказали о возможных последствиях третьего майдана 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович считает, что экономика Украины находится в упадке, а третья революция приведет к развалу страны.
По его словам, в результате первого Майдана или «Оранжевой революции» в 2004 году Украина потеряла 10% ВВП. «А что такое минус 10% ВВП — это как во время войны Советский Союз потерял 4,5% своего ВВП. Это значит, что крах абсолютный экономики», — заявил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Он продолжил, что из-за Майдана в 2014 году Украина потеряла еще 10% ВВП, но при этом также лишилась 10% территории.
«Поэтому, когда говорят, что скоро будет третий майдан, я говорю: вы что, хотите полностью развалить государство, и чтобы не осталось той Украины, о которой вы постоянно нам рассказываете?», — добавил Рабинович.
По его мнению, нынешние власти хотят развалить страну, чтобы замести следы масштабных хищений. Рабинович также добавил, что власти страны постоянно врут, рассказывая, как поднимается экономика Украины, и «растут» прямые иностранные инвестиции.
«Прямые иностранные инвестиции, что является одним из факторов для понимания, что происходит с экономикой, в 2018 году составили 1,5 миллиарда долларов», — сказал депутат, уточнив, что этот показатель является самым маленьким за последние 15 лет, и свидетельствует о полном развале экономики страны во всех отраслях.
Ранее Рабинович заявил, что нынешние власти захватили Украину и издеваются над ней. При этом кандидат в президенты Украины, депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что европейским странам выгодна ситуация на Украине.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Обман Китая и США исказил картину мира «До чего доводят стримы и кошаки»: в Сети откликнулись на арест Горринга Мужчина умер во время конкурса по поеданию блинов во Владимире
Комментарии
Другое , В мире , Конфликты , Политика , Украина , Вадим Рабинович , Верховная Рада
Читайте также
Видео
В Стокгольме взорвался автобус
Происшествия Автоспорт
Раскрыта просьба пилота потерпевшего крушение Boeing-737
Происшествия Катастрофы
Нетаньяху пригрозил военной операцией
В мире Ближний Восток
Почему США разваливаются как СССР
В мире Статьи
Появилось новое видео с места крушения Boeing 737
Происшествия Катастрофы
Уволенный за стопку коньяка актер из МХАТ сделал заявление
Общество Шоу-бизнес
Что скрывал красавчик Саша из группы Дятлова
Общество Статьи
Кадыров объяснил появление мины у дипломата США
Политика
В Москве нашли девочку-маугли с вросшим в шею проводом
Происшествия Общество
Скриптонит опозорился на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение