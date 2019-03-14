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«Где отрубленные руки?»: националисты погнали Порошенко с митинга (видео) 

Дни.ру + ещё 53 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Петр Порошенко стал главной целью охоты украинских радикалов. Активисты партии «Национальный корпус» сорвали очередной предвыборный митинг главы государства.
О поездке Петра Порошенко в Чернигов не сообщалось на сайте президента, о ней не знали даже СМИ, которые не были приглашены на мероприятие. Центр города был перекрыт полицией. Тем не менее, когда украинский лидер прибыл на митинг у Екатерининской церкви, националисты его уже поджидали.
Пробиться к сцене националистам не удалось. Тем не менее, они испортили настроение Порошенко криками «Позор!» и требованием отправить «на нары». Активисты также требовали, чтобы Порошенко показал отрубленные руки — напоминая президенту о его обещании «рубить руки» тем, кто будет воровать в армии, передает Life.ru.
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Другое , В мире , Украина , Петр Порошенко , Чернигов
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