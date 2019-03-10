Названы причины отказа в назначении пенсии

Если работодатель не отчислял за него страховые взносы в течение минимального срока трудового стажа. Минимальный срок исчисляется 15 годами, но так как сейчас длится переходный период, то к 2019 году следует накопить 10 лет, в 2020 — 11 лет, в 2021 — 12 лет, к 2025 году и позднее — 15 лет.

Вторая причина — отсутствие необходимого количества пенсионных баллов (условный показатель, который отражает, сколько человек перечислил на свою пенсию).

По закону к выходу на пенсию нужно набрать не менее 30 баллов.

В переходный период их количество снижено. Так, в 2019 году — 16,2 баллов, 2020 году — 18,6 баллов, к 2025 году и позднее — 30 баллов.

Кроме того, проблемы могут возникнуть у граждан, которые работали в местностях, приравненных к Крайнему Северу. Дни отпуска за свой счет не засчитываются ни в общий, ни в льготный стаж.