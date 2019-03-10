После песни о бомбежке США Исаакиевский собор снова призвали отдать РПЦ

Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что исполнение в Исаакиевском соборе песни о ядерной войне свидетельствует о необходимости передать храм в ведение Русской православной церкви (РПЦ), передает «Россия 24».

По его словам, Собор по-прежнему смог бы выполнять музейные функции, и предоставлять свои помещения для концертов. При этом он подчеркнул, что в храм «должен оглашаться священными песнопениями».

Он добавил, что произведения вроде песни о ядерной войне, исполненной в Исаакиевском соборе по случаю 23 февраля, может «вызвать соблазн» и критику.

Ранее автор песни о бомбежке США высказался о скандале.