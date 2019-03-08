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В Германии умерла «Юная Мисс Вселенная» из Нидерландов 

ТАСС + ещё 13 13 часов назад
Фото: lotte_zee/instagram.com
Голландка Лотте ван дер Зее, которая в 2017 году удостоилась титула "Юная Мисс Вселенная" (Miss Teenager Pageant), скончалась в германском городе Мюнхен на 20-м году жизни.
"Наша жемчужина ушла из жизни 6 марта в 22:47 (00:47 7 марта мск). В это невозможно поверить, наши сердца по— настоящему разбиты ", — написали родители Лотте в четверг в ее "Инстаграме".
Согласно информации британской газеты "Сан", юная Лотте скончалась накануне своего 20-летнего юбилея, не выходя из состояния искусственной комы, в которую была погружена после падения на австрийском горнолыжном курорте и последующего за ним сердечного приступа двумя неделями ранее.
Организаторы конкурса "Юная Мисс Вселенная" на своей странице в "Фейсбуке" выразили глубокие соболезнования семье Лотте в связи с ее скоропостижной кончиной.
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Другое , В мире , Европа , Происшествия , Шоу-бизнес , Германия , Мюнхен , Нидерланды
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