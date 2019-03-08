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Юный казахский певец попал в список врагов Украины 

Вести.Ru 29 минут назад
Фото: Вести.Ru
Победителя популярного музыкального детского телешоу в Казахстане Даниила Юна не пустили на Украину, передает канал "Россия 24".
Причина традиционна для Незалежной — мальчик, оказывается, побывал в Крыму в 2016 году. И за это тут же был занесен в список врагов Украины, наверное, и в список "угроз". Как рассказала педагог юного певца, он должен был участвовать в съемках украинского музыкального конкурса, запланированного как раз на сегодня. Он прилетел с мамой накануне в аэропорт Борисполь, но через границу их не пропустили.
В результате всю ночь они провели в аэропорту в ожидании обратного рейса.
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Другое , Конфликты , Украина
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