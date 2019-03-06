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Варфоломей отрёкся от украинцев 

Аргументы Недели 50 минут назад
Фото: Аргументы Недели
Патриарх Константинополя Варфоломей не будет обсуждать проблемы церкви в Украине в рамках Всеправославного совещания, он и вовсе отказался его собирать. Отметим, что ещё осенью прошлого года Антиохийским патриархом Иоанном Десятым было выдвинуто предложение обсудить украинский церковный конфликт на встрече глав поместных православных церквей. Повторная просьба о включении Украины в повестку собрания лидеров православных церквей прозвучала в самом конце 2018 года и начала 2019 г. Однако Варфоломей посчитал, что для решения вопроса по Украине не нужно собирать Всеправославное совещание, так как весь инцидент логически пришёл к окончанию, когда был создана Православная церковь Украины.
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Другое , В мире , Конфликты , Украина , РПЦ
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