Варфоломей отрёкся от украинцев 

Патриарх Константинополя Варфоломей не будет обсуждать проблемы церкви в Украине в рамках Всеправославного совещания, он и вовсе отказался его собирать. Отметим, что ещё осенью прошлого года Антиохийским патриархом Иоанном Десятым было выдвинуто предложение обсудить украинский церковный конфликт на встрече глав поместных православных церквей. Повторная просьба о включении Украины в повестку собрания лидеров православных церквей прозвучала в самом конце 2018 года и начала 2019 г. Однако Варфоломей посчитал, что для решения вопроса по Украине не нужно собирать Всеправославное совещание, так как весь инцидент логически пришёл к окончанию, когда был создана Православная церковь Украины.