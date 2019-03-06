Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главные события среды 

Рамблер 2 часа назад

Украина раскрыла «План А» по газу из России

«План А» Украины в вопросе транзита газа из России — заключение нового контракта по правилам ЕС.

Скандал в Госдуме: что не так с Орешкиным?

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перенес выступление министра экономического развития Максима Орешкина в нижней палате парламента.

Путин раскрыл планы иностранных спецслужб на Россию

Иностранные разведки хотят влиять на происходящие в России «процессы». Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент РФ Владимир Путин.

Назван первый носитель оружия «Судного дня»

Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Первым носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» станет подлодка специального назначения проекта 09852 «Белгород», пишет ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Генштаб прояснил вопрос с отказом от призыва

Российская армия не откажется от призыва, заявил «Красной звезде» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Евгений Бурдинский.

Дочь Каримова отправили в колонию

Внучка экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Иман заявила в Instagram, что сотрудники прокуратуры силой вытащили её мать из ванной и увезли в неизвестном направлении.

Чиновница объяснила отмену бесплатных завтраков в школе

кадр видео
Во Владимире директор регионального департамента образования Ольга Беляева заявила, что организацией питания школьников должны заниматься родители, а не администрация учебного заведения, сообщает портал ПроВладимир.

Мать и брата Дудя избили в Москве

Мать и брата журналиста Юрия Дудя избили в Москве, сообщает «Мэш».

Уснул за рулем: на Ставрополье ЗИЛ раздавил Mercedes

6 марта в Ставропольском крае столкнулись ЗИЛ и микроавтобус Mercedes, сообщает РИА Новости.
Комментарии2
Другое , Видео , Ислам Каримов , Ольга Беляева , Иман , Максим Орешкин , Евгений Бурдинский , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Министерство обороны , Генштаб , ЕС , Завод имени И.А. Лихачева , Генпрокуратура РФ , Госдума , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Зеленский «расстрелял» депутатов Рады из автоматов
Украина В мире
В Новороссийск зашли корабли ВМС Турции
Оружие Армия
Дудь отреагировал на скандал с побоями и похищением родни
Общество
«Папа года» решил сэкономить на проезде
Общество
Скандал в Госдуме: что не так с Орешкиным?
Политика Статьи
Путин оценил ситуацию с выходом США из ДРСМД
Политика
Орешкин отреагировал на скандал с Володиным
Политика
Япония обстреляла астероид в космосе
Технологии Наука
Путин раскрыл планы иностранных спецслужб на Россию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение