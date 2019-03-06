Главные события среды

Украина раскрыла «План А» по газу из России

Скандал в Госдуме: что не так с Орешкиным?

Путин раскрыл планы иностранных спецслужб на Россию

Иностранные разведки хотят влиять на происходящие в России «процессы». Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент РФ Владимир Путин.

Назван первый носитель оружия «Судного дня»

Первым носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» станет подлодка специального назначения проекта 09852 «Белгород», пишет ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Генштаб прояснил вопрос с отказом от призыва

Дочь Каримова отправили в колонию

Чиновница объяснила отмену бесплатных завтраков в школе

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Мать и брата Дудя избили в Москве

Мать и брата журналиста Юрия Дудя избили в Москве , сообщает «Мэш».