Украина раскрыла «План А» по газу из России
«План А» Украины в вопросе транзита газа из России — заключение нового контракта по правилам ЕС.
Скандал в Госдуме: что не так с Орешкиным?
Спикер Госдумы Вячеслав Володин перенес выступление министра экономического развития Максима Орешкина в нижней палате парламента.
Путин раскрыл планы иностранных спецслужб на Россию
Иностранные разведки хотят влиять на происходящие в России «процессы». Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент РФ Владимир Путин.
Назван первый носитель оружия «Судного дня»
Первым носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» станет подлодка специального назначения проекта 09852 «Белгород», пишет ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
Генштаб прояснил вопрос с отказом от призыва
Российская армия не откажется от призыва, заявил «Красной звезде» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Евгений Бурдинский.
Дочь Каримова отправили в колонию
Внучка экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Иман заявила в Instagram, что сотрудники прокуратуры силой вытащили её мать из ванной и увезли в неизвестном направлении.
Чиновница объяснила отмену бесплатных завтраков в школе
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Во Владимире директор регионального департамента образования Ольга Беляева заявила, что организацией питания школьников должны заниматься родители, а не администрация учебного заведения, сообщает портал ПроВладимир.
Мать и брата Дудя избили в Москве
Мать и брата журналиста Юрия Дудя избили в Москве, сообщает «Мэш».
Уснул за рулем: на Ставрополье ЗИЛ раздавил Mercedes
6 марта в Ставропольском крае столкнулись ЗИЛ и микроавтобус Mercedes, сообщает РИА Новости.