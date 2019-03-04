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В ЕК заявили, что поправки к газовой директиве коснутся «Северного потока — 2» 

Газета.Ru + ещё 11 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Глава директората Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Доминик Ристори заявил, что в комиссии ожидают, что поправки к газовой директиве Евросоюза (ЕС) вступят в силу до завершения «Северного потока — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Ристори, директива начнет действовать до того, как закончится строительство проекта «Северного потока — 2».
"Мы ожидаем быстрого вступления [директивы] в силу, то есть, до завершения «Северного потока-2», — сказал Ристори.
Ранее сообщалось, что в Германии вызвали беспокойство слова Новака о транзите газа через Украину.
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Другое , В мире , Европа , Политика , Экономика , ЕС , Еврокомиссия
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