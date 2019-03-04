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Игрока «Арсенала» обвинили в смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта 

Газета.Ru + ещё 55 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Британское издание Express назвало полузащитника лондонского «Арсенала» Аарона Рэмзи косвенным виновником смерти солиста группы The Prodigy Кита Флинта, передает "Советский спорт".
Издание отмечает, что каждый гол футболиста «убивает» кого-то из знаменитостей. 2 марта валлиец забил в ворота лондонского «Тоттенхэма» (1:1).
Как сообщает Express, это 17-й подобный случай. Впервые гол Рэмзи «убил» сенатора Теда Кеннеди в августе 2009 года.
Флинт был найден мертвым в собственном доме в британском городе Данмоу рано утром 4 марта.
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Другое , В мире , Европа , Происшествия , Шоу-бизнес , Тед Кеннеди , Советский спорт
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