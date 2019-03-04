Игрока «Арсенала» обвинили в смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта

Британское издание Express назвало полузащитника лондонского «Арсенала» Аарона Рэмзи косвенным виновником смерти солиста группы The Prodigy Кита Флинта, передает "Советский спорт"

Издание отмечает, что каждый гол футболиста «убивает» кого-то из знаменитостей. 2 марта валлиец забил в ворота лондонского «Тоттенхэма» (1:1).

Как сообщает Express, это 17-й подобный случай. Впервые гол Рэмзи «убил» сенатора Теда Кеннеди в августе 2009 года.

Флинт был найден мертвым в собственном доме в британском городе Данмоу рано утром 4 марта.