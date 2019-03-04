В Сети высмеяли Порошенко с большой бутылью воды

Пользователи Интернета в очередной раз высмеяли президента Украины Петра Порошенко . В глобальной сети появились фотографии, на которых он изображен сидящим рядом с пятилитровой бутылкой воды. Снимки были сделаны во время заседания совета регионального развития Одесской области.

Одни комментаторы предположили, что глава государства страдает от сильнейшего похмелья, и такое количество воды ему жизненно необходимо (кто-то даже решил, что бутылку он принес собой). Другие посчитали, что в емкости был алкоголь, может быть даже чистый спирт. Слухи о регулярных пьянках Порошенко появились практически сразу после вступления его в должность президента.

Впрочем, были и другие версии. «Шоб вы понимали! Он воду заряжает!» — написал один из интернет-пользователей.

В последнее время Порошенко все чаще оказывается в центре скандалов. Буквально несколько дней назад на митинге в Александрии он ударил девушку по лицу за вопрос о причинах преследования властями Украины известного критика политики официального Киева, блогера Анатолия Шария. Затем Порошенко начал трясти девушку за плечи и дергал за куртку, при этом произнеся: «Боитесь? Не бойтесь». «Он бил меня по лицу, начал меня лапать. Он просто озверел, стал сатаной. Очень сильно меня хлопал по плечу, шарпал за курточку и пошел дальше», — рассказала девушка. Телефон, на который она снимала происходящее потом попыталась отобрать охрана президента.

До этого Порошенко сорвал шапку с головы другой девушки во время встречи с избирателями в Запорожье, это вызвало настолько большой резонанс, что администрации украинского лидера пришлось дать разъяснение по этому поводу. Большинство из комментаторов сходятся во мнении, что Порошенко, выступая в Запорожье, в очередной раз находился в состоянии алкогольного опьянения на публике.

Интернет пестрит роликами, где Порошенко находится на людях в неадекватном состоянии. Одно время в соцсетях была популярна фотография, как из внутреннего кармана помятого пиджака украинского президента проступает фляжка.