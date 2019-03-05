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Глава ГИБДД устроил разнос волгоградским гаишникам 

Авторамблер + ещё 1 11 часов назад
Фото: Авторамблер
Глава ГИБДД РФ Михаил Черников в простой и доходчивой форме объяснил волгоградскому главку все, что он думает о предоставленном отчете и положении дел в регионе.
Видео претендует на новый стандарт YouTube под названием «как не надо докладывать». Во время пресс-конференции 28 февраля Михаил Черников, не особенно стесняясь в выражениях, устроил чудовищный разнос главе Волгоградской ГАИ. В ответ на данные о том, что, мол, в регионе все хорошо, генерал-лейтенант, мягко говоря, возразил, а заодно пригрозил увольнением. «Что у нас в Волгоградской области? Экономика пошла вверх, что ли? Откройте справочники и посмотрите, насколько отрицательно там все в вопросах, касающихся экономической составляющей», — возмутился Черников. Позже он, правда, унял эмоции и дал указания главку.
Видео: V1.ru — Волгоград / Facebook
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Другое , Автоспорт , ГИБДД , V1.Ru
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