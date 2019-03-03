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Обвиненный в русофобии Серебряков объяснился 

Lenta.ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Актер Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных «антироссийских высказываний». Об этом он рассказал в программе «Белая студия» на телеканале «Культура». Анонс интервью доступен в Instagram-аккаунте передачи.
Серебряков признался, что считает себя «абсолютно русским человеком», и сопроводил свое заявление цитатой режиссера Владимира Хотиненко из фильма «Патриотическая комедия», в котором он снимался в 1992 году: «Тут все очень просто: родился, вздохнул, и ты — русский».
По словам актера, он часто раздражается из-за «нелепости», происходящей в России. «И страдания эти, и мучения, и раздражение от этого, иногда злость — и на себя, и на то, что тебя окружает», — отметил он.
1 марта в интервью «Ленте.ру» Серебряков заявил, что не собирается отказываться от своего понимания, «что такое гражданин», несмотря на эмиграцию в Канаду. Он отметил, что любит Россию и готов за нее любому иностранцу «глотку порвать», однако хочет, чтобы все было по-другому.
Ранее во время выступления в Лондоне сказал, что за последние 20 лет Россия спровоцировала конфликты в Грузии, Сирии, Чечне, на Украине, а также в ряде африканских республик. Впоследствии актер признался, что он пацифист и воспринимает войну как «тяжелейшую трагедию, сравнимую с планетарными катаклизмами».
В феврале 2018 года в интервью видеоблогеру Юрию Дудю Серебряков рассказал о национальной идее России, которая, по его мнению, заключается в силе, наглости и хамстве.
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Другое , В мире , Криминал , Общество , Политика , Происшествия , Владимир Хотиненко , Алексей Серебряков , Lenta.ru
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