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Задержанному в Греции российскому нефтянику предрекли смертельную опасность 

Lenta.ru + ещё 28 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Россиянину Евгению Калинину, задержанному в Греции по запросу Украины, грозит смертельная опасность в случае его экстрадиции в эту страну. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Яннис Рахиотис.
Он подчеркнул, что дело его подзащитного, включенного в украинский список «Миротворец», политическое. «Ясно, что это явная провокация против России», — сказал юрист.
По словам адвоката, задержание Калинина незаконно, поскольку запрос Украины не был одобрен Интерполом. «В таком случае полицейские власти имеют право как арестовать, так и не арестовывать человека, (…) и в самом запросе нет никаких свидетельств вины Калинина», — заявил он.
Рахиотис рассказал, что Калинин руководил нефтеперерабатывающим заводом в Одессе с 2011-го по 2013-й год — в то время президентом страны был Виктор Янукович. «Украинские власти обвиняют его в том, что он [Калинин] якобы был членом преступной организации, созданной для уклонения от уплаты налогов и присвоения этих сумм», — заключил адвокат.
Суд над Калининым может состояться «минимум через месяц», однако министр юстиции Греции имеет право освободить россиянина, несмотря на его арест, добавил юрист.
Калинин был задержан вечером в четверг, 28 февраля, однако об этом стало известно стало известно 2 марта. Россиянин, известный специалист по нефти, находился в Греции в служебной командировке. Он был взят под стражу до тех пор, пока в Грецию не доставят запрос об экстрадиции от властей Украины.
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Другое , Украина , Виктор Янукович , Евгений Калинин , Интерпол , Греция
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