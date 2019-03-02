Задержанному в Греции российскому нефтянику предрекли смертельную опасность

Россиянину Евгению Калинину , задержанному в Греции по запросу Украины , грозит смертельная опасность в случае его экстрадиции в эту страну. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Яннис Рахиотис.

Он подчеркнул, что дело его подзащитного, включенного в украинский список «Миротворец», политическое. «Ясно, что это явная провокация против России », — сказал юрист.

По словам адвоката, задержание Калинина незаконно, поскольку запрос Украины не был одобрен Интерполом . «В таком случае полицейские власти имеют право как арестовать, так и не арестовывать человека, (…) и в самом запросе нет никаких свидетельств вины Калинина», — заявил он.

Рахиотис рассказал, что Калинин руководил нефтеперерабатывающим заводом в Одессе с 2011-го по 2013-й год — в то время президентом страны был Виктор Янукович . «Украинские власти обвиняют его в том, что он [Калинин] якобы был членом преступной организации, созданной для уклонения от уплаты налогов и присвоения этих сумм», — заключил адвокат.

Суд над Калининым может состояться «минимум через месяц», однако министр юстиции Греции имеет право освободить россиянина, несмотря на его арест, добавил юрист.

Калинин был задержан вечером в четверг, 28 февраля, однако об этом стало известно стало известно 2 марта. Россиянин, известный специалист по нефти, находился в Греции в служебной командировке. Он был взят под стражу до тех пор, пока в Грецию не доставят запрос об экстрадиции от властей Украины.