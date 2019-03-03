Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВСУ используют в Донбассе комплексы радиоэлектронной борьбы, заявили в ЛНР 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: News.ru
ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Командование вооруженных сил Украины отправило к линии соприкосновения в Донбассе комплексы радиоэлектронной борьбы, которые должны препятствовать работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Ранее представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня совместно с Народной милицией республики передали наблюдателям СММ ОБСЕ утерянный беспилотный летательный аппарат миссии.
"На линию боевого соприкосновения были отправлены новые украинские комплексы радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Нота», — сказал Марочко.
По его словам, в субботу утром в районах населенных пунктов Новозвановка и Крымское (под контролем ВС Украины) «отмечено распространение активного сигнала, который излучали украинские комплексы радиоподавления».
Он уточнил, что позже в представительство ЛНР в СЦКК обратились сотрудники СММ ОБСЕ с просьбой помочь найти утраченный дрон, который летал в районе Крымского. Беспилотник был найден без следов повреждений.
"От представителей СММ ОБСЕ стало известно о потере еще одного беспилотного аппарата, связь с которым была прервана в районе подконтрольного ВСУ населенного пункта Троицкое", — дополнил представитель оборонного ведомства республики.
Последние новости
Украина пообещала РФ не повторять "Норд" — в обмен на право ловить рыбу Кремль отреагировал на идею США раскрыть доходы Путина В воздушном бою Индии и Пакистана встретились Су-30 и F-16
Комментарии
Другое , Украина , Андрей Марочко , Министерство обороны , РИА Новости , Луганск
Читайте также
Видео
В Крыму Зеленского заподозрили в популизме
Политика
«Месть за СИЗО»: Волочкова ударила бывшего водителя
Шоу-бизнес Статьи
Еще один шок: Порошенко отшлепал девушку по лицу
Украина В мире
Пожалел 300 тысяч? Петросян выставил счет Степаненко
Шоу-бизнес Статьи
Медведев разозлил Лукашенко
Политика В мире
Доренко «покаялся» перед обиженным Михалковым
Общество
Верка Сердючка не захотела выступать за Украину
Шоу-бизнес
«Колька напился»: странные танцы Баскова попали на видео
Шоу-бизнес
Готовую замену «Союзу» показали изнутри
Технологии Наука и техника
Украинской нации озвучили неутешительный вердикт
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение