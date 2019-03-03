ВСУ используют в Донбассе комплексы радиоэлектронной борьбы, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК , 3 мар — РИА Новости . Командование вооруженных сил Украины отправило к линии соприкосновения в Донбассе комплексы радиоэлектронной борьбы, которые должны препятствовать работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко

Ранее представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня совместно с Народной милицией республики передали наблюдателям СММ ОБСЕ утерянный беспилотный летательный аппарат миссии.

"На линию боевого соприкосновения были отправлены новые украинские комплексы радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Нота», — сказал Марочко.

По его словам, в субботу утром в районах населенных пунктов Новозвановка и Крымское (под контролем ВС Украины) «отмечено распространение активного сигнала, который излучали украинские комплексы радиоподавления».

Он уточнил, что позже в представительство ЛНР в СЦКК обратились сотрудники СММ ОБСЕ с просьбой помочь найти утраченный дрон, который летал в районе Крымского. Беспилотник был найден без следов повреждений.