Климкин призвал построить военно-морскую инфраструктуру вдоль побережья

"Нам нужно построить полномасштабную инфраструктуру вдоль побережья Черного моря и вдоль Азовского побережья. Конечно, это должны быть центры управления для наших военных, в частности для наших ВМС. Конечно, это должны быть соответствующие базы для наших ВМС. Конечно, это должны быть центры, которые будут способствовать обмену информацией с нашими партнерами, которые будут способствовать обмену соответствующей разведывательной информацией", — приводит слова министра украинское информагентство «УНН».

Он уверен, что Украина нуждается в полномасштабной военно-морской инфраструктуре вдоль всего черноморского и азовского побережья, чтобы чувствовать себя в безопасности. Украина, по его словам, может и будет это делать вместе со странами-партнерами.