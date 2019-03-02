Климкин призвал построить военно-морскую инфраструктуру вдоль побережья 

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Украина должна построить полномасштабную военно-морскую инфраструктуру вдоль всего черноморского и азовского побережья, заявил во время брифинга в Одессе в пятницу глава МИД Павел Климкин.
"Нам нужно построить полномасштабную инфраструктуру вдоль побережья Черного моря и вдоль Азовского побережья. Конечно, это должны быть центры управления для наших военных, в частности для наших ВМС. Конечно, это должны быть соответствующие базы для наших ВМС. Конечно, это должны быть центры, которые будут способствовать обмену информацией с нашими партнерами, которые будут способствовать обмену соответствующей разведывательной информацией", — приводит слова министра украинское информагентство «УНН».
Он уверен, что Украина нуждается в полномасштабной военно-морской инфраструктуре вдоль всего черноморского и азовского побережья, чтобы чувствовать себя в безопасности. Украина, по его словам, может и будет это делать вместе со странами-партнерами.
"Мы будем говорить о совместных патрулях, о взаимодействии нас и наших грузинских друзей со странами НАТО до того момента, когда мы получим членство в альянсе. И сейчас идут консультации по укреплению наших ВМС. У нас здесь есть много идей", — сказал он.