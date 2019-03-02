Инцидент с «осатаневшим» Порошенко и девушкой попал на видео

В ходе встречи с жителями города Александрия Кировоградской области Украины президент страны Петр Порошенко ударил по щеке девушку. Такой стала реакция главы государства на вопрос о причинах преследования украинского блогера Анатолия Шария.

По словам самой пострадавшей, сначала охранник президента хотел выбить у нее телефон, однако Порошенко остановил его и попытался узнать, как зовут девушку и где она живет. В какой-то момент Порошенко похлопал девушку по лицу, а затем, по ее словам, «просто озверел» — очень сильно хлопал ее по плечу и дергал за куртку.

По окончании мероприятия девушку встретила полиция, спросив у нее документы, а также имя и фамилию. Затем полицейские и охрана украинского президента попытались задержать пострадавшую в кафе, куда она зашла, заметив преследование на улице, и отнять у нее телефон. Девушке удалось связаться с отцом, который и забрал ее из кафе.