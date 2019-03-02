Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инцидент с «осатаневшим» Порошенко и девушкой попал на видео 

Вести.Ru + ещё 20 28 минут назад
Фото: Вести.Ru
В ходе встречи с жителями города Александрия Кировоградской области Украины президент страны Петр Порошенко ударил по щеке девушку. Такой стала реакция главы государства на вопрос о причинах преследования украинского блогера Анатолия Шария.
По словам самой пострадавшей, сначала охранник президента хотел выбить у нее телефон, однако Порошенко остановил его и попытался узнать, как зовут девушку и где она живет. В какой-то момент Порошенко похлопал девушку по лицу, а затем, по ее словам, «просто озверел» — очень сильно хлопал ее по плечу и дергал за куртку.
По окончании мероприятия девушку встретила полиция, спросив у нее документы, а также имя и фамилию. Затем полицейские и охрана украинского президента попытались задержать пострадавшую в кафе, куда она зашла, заметив преследование на улице, и отнять у нее телефон. Девушке удалось связаться с отцом, который и забрал ее из кафе.
Вести.Ru: последние новости
Бен Ходжес: Украина может забыть о НАТО Знает всех, и его все знают: Александру Рару - 60 Полиция Нанта применила газ против протестующих
Другое , Украина , Петр Порошенко
Читайте также
Видео
В Крыму Зеленского заподозрили в популизме
Политика
На Украине нашелся кандидат на «Евровидение»
В мире Украина
«Месть за СИЗО»: Волочкова ударила бывшего водителя
Шоу-бизнес Статьи
Еще один шок: Порошенко отшлепал девушку по лицу
Украина В мире
Пожалел 300 тысяч? Петросян выставил счет Степаненко
Шоу-бизнес Статьи
Медведев разозлил Лукашенко
Политика В мире
Доренко «покаялся» перед обиженным Михалковым
Общество
Верка Сердючка не захотела выступать за Украину
Шоу-бизнес
«Колька напился»: странные танцы Баскова попали на видео
Шоу-бизнес
Готовую замену «Союзу» показали изнутри
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение