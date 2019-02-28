Экс-замминистра промышленности избили в Москве 

Полицейские ведут розыск неизвестных злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова. Инцидент произошёл на Малой Никитской улице.
Бывший первый заместитель министра промышленности, науки и технологий Российской Федерации подъехал на своём автомобиле к одному из зданий, но ему загородила дорогу другая машина. Бриндиков просигналил, прося пропустить, однако водителю это не понравилось: он и его пассажир вышли из салона и избили генерала.
Пострадавший был госпитализирован. В настоящее время проводится проверка, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что сотрудники ДПС на Аксайском посту у Ростова-на-Дону на трассе М-4 остановили автомобиль, в котором находился министр строительства Крыма Михаил Храмов. По данным полиции, общение чиновника с полицейскими привело к конфликту, в ходе которого мужчина якобы применил насилие в отношении представителей власти.