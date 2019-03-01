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Новак рассказал о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ 

Газета.Ru + ещё 20 22 часа назад
Фото: Газета.Ru
Россия сократила в феврале добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в среднем на 97 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года. Об этом сообщили в Министерстве энергетики со ссылкой на главу ведомства Александра Новака, передает ТАСС.
Как отмечается, по сравнению с декабрем 2018 года, когда был зафиксирован пик добычи, производство снизилось на 145 тыс. баррелей в сутки.
"Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства в соответствии с раннее заявленными планами поэтапного сокращении добычи к концу марта этого года", — отметил Новак.
Также подчеркивается, что к концу февраля добыча была снижена на 118 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем и на 165 тыс. баррелей в сутки по сравнению с декабрем.
Ранее сообщалось, что Новак рассказал о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в интервью "Газете.Ru".
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