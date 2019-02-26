В Финляндии отпустили подозреваемого в отмывании денег россиянина

Гражданин России , задержанный в Финляндии по подозрению в отмывании денег, отпущен из-под стражи, сообщает Центральная криминальная полиция (ЦКП) страны.

Ранее Центральная криминальная полиция сообщала, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились 22-23 сентября в юго-западной Финляндии в районе города Турку, арестованы двое мужчин: гражданин России и гражданин Эстонии . Они подозревались в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, использовании нелегальной рабочей силы в строительстве недвижимости, уклонении от уплаты пенсионных взносов. Гражданин Эстонии был отпущен из-под стражи 11 декабря 2018 года.

Как сообщали финские СМИ, речь идет, в том числе, о компании Airiston Helmi Oy, среди учредителей которой несколько граждан России, а деятельность предприятия, согласно реестру финских компаний, связана с управлением недвижимостью. По данным СМИ, компания была основана осенью 2007 года, тогда в качестве председателя правления в регистр был занесен мужчина русского происхождения 1964 года рождения. Он оставался на этой должности все время существования компании.

"Полиция считает, что условий для содержания под стражей (гражданина России) больше нет, так как предварительное следствие продлится долго. Сегодня этот человек был освобожден из предварительного заключения, но он остается подозреваемым", — приводятся в сообщении полиции слова представителя ЦКП Томи Таскила.

Ранее сообщалось, что Уездный суд Варсинайс-Суоми (Varsinais-Suomi) 26 января продлил срок предъявления обвинений по данному делу до конца января 2020 года.