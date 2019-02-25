Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Послы Евросоюза назвали Зеленского «жирным минусом для Украины» 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: youtube.com
Журналистка Соня Кошкина в своём Telegram-канале, ссылаясь на неназванный источник, обнародовала мнение европейских дипломатов о кандидате в президенты Украины Владимире Зеленском. Послов поразило «поверхностное понимание» артистом важнейших политических процессов.
Кошкина пишет, что о встрече Зеленского с делегацией из Евросоюза стало известно из статьи украинского журнала «Новое время», где говорится, что кандидат в президенты не произвёл на гостей должного впечатления. Послы остались в недоумении насколько поверхностно Зеленский судит о внешних и внутренних политических событиях. В связи с этим дипломаты выразили свою обеспокоенность вопросом нацбезопасности страны, поскольку «получить неподготовленного президента для Украины — это большой риск».
Кошкина уточнила информацию, изложенную в статье. Журналистка заявила, что встреча действительно состоялась 2-3 недели назад. Однако, по её словам, Зеленский был удостоен гораздо более жёсткой характеристики.
«Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны», — цитирует Кошкина слова одного из послов.
По мнению дипломата, уровень компетенции кандидата в президенты вызывает опасения за судьбу страны, однако, уверяет посол, «вряд ли можно с этим что-то поделать».
Комментарии
Другое , В мире , Украина , Владимир Зеленский , ЕС , The New Times
Читайте также
Видео
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Порошенко «похоронил планы» Путина
В мире Украина
Месть за семью: как Калоев вершил самосуд
Общество Статьи
Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой‐Шукшиной
Шоу-бизнес
Синоптики рассказали о погоде в понедельник
Погода Новости Москвы
Названы сроки прихода весны в Москву
Погода Новости Москвы
Школьница устроила массовую драку в «Макдоналдсе»
Происшествия
Гагаринские раритеты уйдут с молотка
Общество
Раскрыт секрет украинцев на «Евровидении»
Шоу-бизнес Статьи
Данелию ввели в кому
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение