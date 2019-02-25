Послы Евросоюза назвали Зеленского «жирным минусом для Украины»

Журналистка Соня Кошкина в своём Telegram-канале, ссылаясь на неназванный источник, обнародовала мнение европейских дипломатов о кандидате в президенты Украины Владимире Зеленском . Послов поразило «поверхностное понимание» артистом важнейших политических процессов.

Кошкина пишет, что о встрече Зеленского с делегацией из Евросоюза стало известно из статьи украинского журнала «Новое время» , где говорится, что кандидат в президенты не произвёл на гостей должного впечатления. Послы остались в недоумении насколько поверхностно Зеленский судит о внешних и внутренних политических событиях. В связи с этим дипломаты выразили свою обеспокоенность вопросом нацбезопасности страны, поскольку «получить неподготовленного президента для Украины — это большой риск».

Кошкина уточнила информацию, изложенную в статье. Журналистка заявила, что встреча действительно состоялась 2-3 недели назад. Однако, по её словам, Зеленский был удостоен гораздо более жёсткой характеристики.

«Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны», — цитирует Кошкина слова одного из послов.

По мнению дипломата, уровень компетенции кандидата в президенты вызывает опасения за судьбу страны, однако, уверяет посол, «вряд ли можно с этим что-то поделать».