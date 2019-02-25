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Роспотребнадзор проверит сообщения о червях в конфетах в Новокузнецке 

Газета.Ru 1 час назад
Роспотребнадзор решил провести проверку после того, как в Новокузнецке стали находить червей в коробках конфет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя управления службы по Кемеровской области.
Уточняется, что проверку Роспотребнадзор начнет проверку после согласования с прокуратурой.
По данным источника, жалобы на конфеты с червями были распространены по социальным сетям, однако они не поступали ни в областное управление, ни в территориальный отдел ведомства в городе.
"Долго не могли определить название конфет, но сейчас нашли", — добавил источник.
Ранее сообщалось, что в конфетах в Новокузнецке нашли червей.
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Другое , Генпрокуратура РФ , Роспотребнадзор , Новокузнецк
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