Повесть о «непоротых поколениях», или Кое-что о телесных наказаниях

Бить или не бить? Учеников. Этот вопрос долгие века дискутировался учителями и воспитателями всего мира. В последние десятилетия вроде бы пришли к решению — не бить. Но, оказывается, не все и не везде.

В этот день, … лет назад

Двадцать пятого февраля 1982 года Европейский суд по правам человека постановил, что британские родителям могут требовать отмены телесных наказаний в школах.

И действительно, через несколько лет наконец-то такие наказания были признаны властями Британии унижающими человеческое достоинство. Всегда в таких случаях хочется воскликнуть: ага — значит, несколько веков подряд порка не только ничего и никого не унижала, а, быть может, даже еще и возвышала? Так что ли? Ну, ладно, оставим сей дуализм в покое — это очень долгий философический спор…

Кстати, "достоинство" было возвращено только в государственных школах. А в частных школах телесные наказания не сразу отменили. Поэтому в них вопрос "бить или не бить?" был актуален до самого конца XX века.

Второй вопрос: чем, собственно говоря, бить, то есть "воспитывать"? На туманном Альбионе в ходу была шлепалка (деревянная, кожанная, из жесткой резины) в виде вытянутой пластины с рукоятью. И по рукам ей, и по пальцам! Это орудие воспитания называется по-русски не очень — паддл (от английского рaddle — весло). В континентальной Европе этот паддл часто заменяла обыкновенная линейка. Ей отмеряли и силу, и объем наказания.

Еще применялись гибкая трость, ну и, конечно, обыкновенный ремень. Классика жанра! Куда ж без него?!

Другой мировой светоч демократии и прогресса — США . Последним штатом, где в государственных школах были запрещены телесные наказания, стал Нью-Мексико. И это произошло не в какие-то старозаветные, былинные времена, а в 2011 году. Получается, что последнее американское поротое поколение совсем недавно вступило в серьезную взрослую жизнь.

Да, совсем забыл! На частные американские школы этот запрет не распространяется, поэтому тамошние учителя до сих пор вовсю орудуют паддлами, вколачивая в своих учеников азы гуманизма, прогресса и демократии.

Теперь о России. У нас еще во времена империи были "непоротые поколения". Это словосочетание приписывают Александру Сергеевичу Пушкину.

А все началось, пожалуй, с Екатерины II, поклонницы Жан-Жака Руссо и Вольтера. Ну как порка могла быть совмещена с идеями Просвещения?

Своих старших внуков Александра и Константина она, конечно же, воспитывала без рукоприкладства. А вот младшим — Николаю, будущему императору, и Михаилу повезло гораздо меньше. Бабушка Екатерина умерла, отец Павел I назначил к своим сыновьям воспитателем Матвея Ламздорфа. По воспоминаниям, он не "стеснялся" — бил великих князей и розгами, и линейками, ударял даже их об стену. Великие князья постоянно находились как бы в тисках, не могли свободно и непринужденно ни встать, ни сесть, ни говорить, ни забавляться.

Позднее этот, с позволения сказать, "воспитатель" будет возведен в графское достоинство. Видимо, за успехи на ниве просвещения.

Впрочем, Ламздорф — немец. И наказывал он в соответствии с понятиями и традициями Германии.

Например, когда в 11 лет будущий император Петр III, а тогда голштинский герцог остался круглым сиротой, к нему в качестве наставника приставили обер-гофмаршала графа О. Ф. Брюммера. По воспоминаниям, этот Брюммер отличался невежеством, грубостью, жестокостью и варварским отношением к своему подопечному: он морил Петра голодом, истязал и унижал.

Брюммер говорил своему воспитаннику: "Я вас так велю сечь, что собаки кровь лизать будут; как бы я был рад, если бы вы сейчас же подохли". Но, с другой стороны, возвращаясь к пушкинским "непоротым поколениям", надо вспомнить, что именно их представители вышли в декабре 1825 года на Сенатскую площадь. Вот тут и задумаешься: бить или не бить?

Николай I, пройдя через "воспитание" Ламздорфа, мудро решил найти своему сыну, Александру II, более человечного и доброго наставника. Воспитателем будущего великого реформатора стал поэт Василий Андреевич Жуковский.

Но это касалось только сына. А в гимназиях при Николае пороли и по уставу, и по традиции. Причем император, любивший во всем порядок, ввел и здесь регламент: за каждый проступок полагалось конкретное наказание.

А решительную борьбу с розгами в учебных заведениях повел уже сын Николая — "непоротый" Александр II. В 1864 году "Уставом гимназий и протогимназий" телесные наказания были отменены. Хотя, конечно, в реальной жизни бывало всякое…

В тогдашней Европе о таком гуманизме даже и не помышляли. И буквально до нашего времени ссылались на силу обычаев и традиционное право.

Один из наших эмигрантов первой волны вспоминал: "В Германии, перед Второй мировой войной, еще били гимназистов. Не было "телесных наказаний" в строгом смысле этого слова, но пощечины практиковались, как самый обычный способ педагогического воздействия. К русским детям, посещавшим германские школы, эта система, впрочем, не применялась. Наши "варварские" нравы, по европейским взглядам, ликвидировали всякое телесное воздействие на школьников уже лет восемьдесят тому назад. И попытки немецких учителей бить по физиономии русских детей — приводили к скандалам: иногда родители приходили скандалить, а иногда и школьники отвечали сами — так что русские варвары были оставлены в покое". В Германии школьные телесные наказания были запрещены только в конце 1970-х — начале 1980-х годов.

Но совсем без наказаний в Доме Романовых, конечно, не обходилось. Например, к детям Александра II воспитатели тоже применяли "репрессии", как то: выговоры, угрозы пожаловаться императору, лишение сладкого, запрет на игры, стояние в углу.

Николай II действовал уже совсем "демократично" — лично наказывал своих детей. Ну, это вообще было что-то няшное, как любит выражаться нынешняя молодежь. И не заходило далее легких шлепков доброй отеческой ладонью по мягким местам.

О советской школе даже и говорить не надо: там априори любые телесные наказания были изначально под запретом. Существовала, конечно, своя система репрессивных мер. Из них, пожалуй, самая страшная — вызов родителей в школу. Потому что домашние-то "разборки" никто не запрещал…