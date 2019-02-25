Как таможня искала гельминтов в березе: рассказ бизнесмена

Карельский предприниматель Андрей Козин, владелец компании «Форвардер», производит уникальные гусеницы для лесной техники. Раньше этот рынок в России полностью принадлежал шведам. Теперь есть отечественный производитель, импортозаместитель. Но сталь для своих гусениц он покупает в той же Швеции

И вот приходит очередная фура с прокатом. Неожиданно таможня начинает проверку, рассказывает предприниматель. И пока она не закончилась, от него потребовали положить на депозит 400 тысяч рублей. Он внес деньги, но на этом приключения не кончились. Таможенники назначили санитарную экспертизу — не прокату, а березовым брускам, которые лежали под сталью.

Андрей Козин генеральный директор компании «Форвардер» «Шведы положили стальной прокат на четыре березовых бруска. Его нельзя прямо бросить и все — его потом выгружать надо как-то. Таможня назначает санитарную какую-то инспекцию. Приходят какие-то непонятные люди от какой-то организации. Они берут анализы с этих березовых брусков, которые мы не заказывали. Потом мне приносят эти акты. Знаете, какая была первая строчка в актах, за что мы заплатили? „Гельминты не обнаружены“. То есть они в шведской березе глисты искали. За простой в процессе поиска глистов в шведской березе платил я».

Когда мы спросили у бизнесмена, как он взаимодействует с другими регуляторами, он сразу вспомнил историю с миграционными властями. Предприятие взяло на работу в цех мигранта. Очень хороший работник, говорит Андрей Козин. Но пока он у них трудился, МВД ввело требование, чтобы работодатели сообщали обо всех своих иностранцах. Завод об этом узнал слишком поздно. В итоге выставили штраф в 300 тысяч. Продолжает Андрей Козин:

«Штраф этот никак не снять. Мы тогда пошли разбираться: либо штрафуют фирму на 300 тысяч рублей, либо уже ответственность директора персонально. Мы выбрали персональную ответственность директора. Директор пошел на суд, был осужден, получил за это какую-то административную судимость. Директор у нас пострадал».

Таких историй в России множество. Но уникальность этой еще и в другом. Поскольку гусеничный завод стал успешно конкурировать в России со шведскими предприятиями, то шведы перестали поставлять ему свою сталь.

Российский прокат предпринимателя устраивает меньше. В итоге удар получился с двух сторон: досталось и от своих, и от иностранцев. Возможно, если бы шведы знали о проблемах бизнесмена с регуляторами, они бы и пожалели конкурента. В России ведь и сами умеют успешно бороться со своими производителями.

В январе 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев указал на проблему избыточной нагрузки со стороны контрольно-надзорных органов на российский бизнес. По его словам, задачу можно решить с помощью механизма «регуляторной гильотины». «В чем она заключается? Все ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу. Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований. В соответствии с таким механизмом к 1 февраля 2020 года можно было бы пересмотреть все эти требования с точки зрения современных реалий», — заявил глава правительства.