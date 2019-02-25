Украинская певица Maruv не поедет на Евровидение

В понедельник вечером стало известно о том, что украинская певица Maruv (Анна Корсун) не поедет на Евровидение от Украины . Об этом сообщил портал Страна.ua. Победительнице украинского национального отбора на Евровидение-2019 организаторы отказали в праве участвовать в этом конкурсе.

Как отмечается в сообщении, вместо нее на музыкальное шоу в Израиль отправятся девушки из группы Freedom Jazz. Хотя официально «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (НОТУ) должна выбрать делегата от Украины 26 февраля. Также речь идет о возможном выступлении в Тель-Авиве группы Kazka.

Напомним, что гнев сначала организаторов, а затем представителей украинских националистических движений, вызвала информация о том, что Maruv активно гастролирует и участвует в концертных выступлениях в России. В субботу вечером впервые стало известно о том, что певицу, уверенно победившую в отборе, могу лишить права принимать участие в Евровидении, а националисты и некоторые СМИ развернули ее настоящую травлю в интернете.

Ранее ведущий конкурса попросту довел победившую исполнительницу до слез, и тогда стало известно, что ее победа будет аннулирована в самые ближайшие дни. Напомним, что Maruv набрала наибольшую сумму баллов по итогам голосования среди членов жюри и телезрителей. Последние отдали ей первое место, а члены жюри — второе.

Сама певица отказалась в очередной раз говорить о гастролях по России, добавив, что неоднократно высказывалась по данному вопросу. Особое рвение в критике коллеги принимала украинская певица Джамала , которая победила на Евровидении 2016 года с песней «1944», имеющей явный националистический контекст.

Также во время отбора свою порцию упреков от жюри получили девушки из дуэта «Анна-Мария», которых ведущий пытался вывести на разговор о Крыме, где они не так давно гастролировали.