Мюллер запросил 22 года заключения для Манафорта

"Манафорт демонстрирует много факторов, отягчающих приговор, и никаких надежных смягчающих факторов… Ничего в воспитании, школьном образовании, юридическом образовании, или семейных, или финансовых обстоятельствах не смягчает его виновности", — говорится в обвинительной записке.

Сторона обвинения предлагает по этому делу назначить Манафорту наказание от 210 до 262 месяцев заключения, то есть примерно от 17 до 22 лет.