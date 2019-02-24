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Мюллер запросил 22 года заключения для Манафорта 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что в деле бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа — Пола Манафорта нет смягчающих обстоятельств и ему грозит до 22 лет лишения свободы, передает РИА "Новости".
"Манафорт демонстрирует много факторов, отягчающих приговор, и никаких надежных смягчающих факторов… Ничего в воспитании, школьном образовании, юридическом образовании, или семейных, или финансовых обстоятельствах не смягчает его виновности", — говорится в обвинительной записке.
Сторона обвинения предлагает по этому делу назначить Манафорту наказание от 210 до 262 месяцев заключения, то есть примерно от 17 до 22 лет.
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Другое , Пол Манафорт , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , РИА Новости
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