Запугивание бизнеса: Болтон ответил Захаровой

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал неприемлемыми «попытки российского правительства запугивать» американскую неправительственную организацию «Объединение против ядерного Ирана » (UANI) и ее главу, бывшего посла Марка Уоллеса. Если президент Путин серьезно настроен на стабилизацию на Ближнем Востоке, борьбу с терроризмом и предотвращение гонки ядерных вооружений в регионе, он должен выступить на стороне UANI и против Ирана, написал Болтон в «Твиттере».

Attempts by Russian gov. to intimidate Amb. Wallace & @UANI are unacceptable. If President Putin is serious about stabilizing the Middle East, confronting terrorism & preventing a nuclear arms race in the region, he should stand with UANI & against Iran. https://t.co/GyZSMhDcwq

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 23 февраля 2019 г.

Накануне, 22 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что на Смоленской площади считают необходимым «привлечь внимание к вопиющим случаям давления на российские компании» со стороны UANI. По ее словам, «действия этой откровенно ангажированной и маргинальной структуры… выходят далеко за рамки общепринятого представления о том, чем занимаются НПО и как они должны вести себя за рубежом». Как отметила Захарова, как раз-таки глава UANI Уоллес «угрожает российским компаниям и фирмам, осуществляющим абсолютно законное сотрудничество с Ираном в различных областях».

"Мы не виноваты в том, что позиция США по вопросу Ирана постоянно меняется, как погода, — отметила она. — То можно, то нельзя, то нужно сотрудничать. Очень сложно уследить".

При этом Уоллес, по словам Марии Захаровой, «позволяет себе требовать письменного отчета в двухнедельный срок о характере отношений российских компаний с иранскими партнерами и запугивать санкционными последствиями за несоблюдение американского законодательства».

"Считаем подобные действия со стороны американской НПО недопустимыми, неприемлемыми и вызывающими глубокую озабоченность", — добавила она, отметив, что администрация США «в своем антииранском угаре утратила чувство реальности и докатилась до угроз в адрес ООН МАГАТЭ , а также их государств-членов в связи с тем, что они продолжают соблюдать резолюцию 2231 СБ ООН ».

Захарова также напомнила, что американские законы и требования не действуют на территории России. По ее словам, Россия, невзирая на давление и незаконные санкции со стороны Вашингтона, решительно нацелена на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с Ираном в полном объеме, в том числе в области мирного использования атомной энергии.