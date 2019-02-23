Украинская диверсия: выживший рассказал подробности случившегося

В Донбассе на пропускном пункте "Еленовка" взорвался автомобиль, принадлежащий гражданскому лицу. Двое погибли. Один человек ранен.

Выживший рассказал, что они из населенного пункта Снежное, ездили на Украину за пенсией. На обратном пути водитель съехал на обочину для обгона, но не справился с управлением, машину занесло.

В Народной милиции ДНР рассказали, что взрывное устройство, ставшее причиной трагедией, установили украинские диверсанты.