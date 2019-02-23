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Украинская диверсия: выживший рассказал подробности случившегося 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Донбассе на пропускном пункте "Еленовка" взорвался автомобиль, принадлежащий гражданскому лицу. Двое погибли. Один человек ранен.
Выживший рассказал, что они из населенного пункта Снежное, ездили на Украину за пенсией. На обратном пути водитель съехал на обочину для обгона, но не справился с управлением, машину занесло.
В Народной милиции ДНР рассказали, что взрывное устройство, ставшее причиной трагедией, установили украинские диверсанты.
В это время в ДНР находится глава миссии ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон, передает "Интерфакс".
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Другое , Конфликты , Украина , ОБСЕ , Интерфакс
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