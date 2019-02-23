Кардиолог: Смерть Децла можно было предотвратить

Смерть 35-летнего рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, можно было предотвратить, заявил кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин.

«Вот ты не хочешь менять образ жизни, хочешь жить с тяжелым ожирением, курить, пить, принимать наркотики (я это, разумеется, не одобряю!), но сегодня возможности медицины таковы, что ты можешь на другую чашу весов положить очень мощную профилактическую терапию, которая будет защищать твои сосуды. Чем больше давление факторов риска, связанных с жизнью, с одной стороны, тем более агрессивная терапия должна быть с другой. Вот была смерть Децла. Я не хочу обидеть его фанатов и не знаю, было ли злоупотребление наркотиками, но дело в том, что и это не важно», — сказал Ашихмин в интервью газете ВЗГЛЯД

«Употребляет ли человек наркотики, курит ли он, какой бы образ жизни он ни вел, все равно финальная причина смерти чаще всего острая сердечная недостаточность, которую можно предотвратить. Даже у человека, который ведет крайне нездоровый образ жизни», — добавил специалист.

Напомним, Децл умер в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске. Сообщалось, что причиной смерти стала остановка сердца.

Экспертиза, проведенная специалистами Бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Удмуртской Республики, не позволила сделать точных выводов о причине смерти. Врачи утверждают, что это не мог быть инфаркт миокарда или кровоизлияние в мозг.

Следователи начали проверку. Отец рэпера Александр Толмацкий сообщал, что до сих пор неизвестно, почему умер его сын.

Как предположил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин , смерть Децла могла наступить из-за отравления.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему смерть Кирилла Толмацкого — повод задуматься о тех, кто еще жив.