В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году. Об этом сообщает RT.

По подсчетам службы, на тысячу мужчин в возрасте до 34 лет приходится примерно 960 женщин. Начиная с группы 35-39 лет количество женщин возрастает — 1027.

Наибольшая разница между числом мужчин и женщин наблюдается в группе от 70 лет: там на тысячу мужчин приходится 2377 женщин.

С начала века соотношение полов почти не изменилось. Так, в 2000 году на тысячу мужчин приходилось 1138 женщин. Согласно статистике, наибольшее различие было зафиксировано в 2010 году — 1,63 к 1.

За последние годы полное равенство наблюдалось лишь однажды и в одной возрастной группе — в 2017 году для мужчин от 30 до 34 лет.

Всего на начало 2018 года в стране проживали 78,7 миллиона женщин и 68,1 миллиона мужчин.