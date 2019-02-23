Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России 

Р-Спорт 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году. Об этом сообщает RT.
По подсчетам службы, на тысячу мужчин в возрасте до 34 лет приходится примерно 960 женщин. Начиная с группы 35-39 лет количество женщин возрастает — 1027.
Наибольшая разница между числом мужчин и женщин наблюдается в группе от 70 лет: там на тысячу мужчин приходится 2377 женщин.
С начала века соотношение полов почти не изменилось. Так, в 2000 году на тысячу мужчин приходилось 1138 женщин. Согласно статистике, наибольшее различие было зафиксировано в 2010 году — 1,63 к 1.
За последние годы полное равенство наблюдалось лишь однажды и в одной возрастной группе — в 2017 году для мужчин от 30 до 34 лет.
Всего на начало 2018 года в стране проживали 78,7 миллиона женщин и 68,1 миллиона мужчин.
Р-Спорт: последние новости
Закрепить "успех": Киев готовит новую провокацию в Черном море "Психологическая диверсия". В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма В Ижевске около 80 автомобилистов изобразили автомат Калашникова
Другое
Читайте также
Видео
Проклятья в спину: русских девчонок унизили за Крым
В мире Статьи
«Позорное бегство из Крыма»: в РФ разоблачили Порошенко
Политика Украина
В шутках Comedy Woman увидели оправдание фашизма
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в консерватории в Москве
Происшествия Пожары
«Горит открытым пламенем»: ЧП в консерватории им. Чайковского
Пожары Происшествия
Порошенко назвал россиян и Путина убийцами украинцев
Украина В мире
«Путин с пустым местом не разговаривает!»
Общество
Назвавший людей «идиотами» Макаревич сделал заявление
Общество
Лоза поддержал слова украинок про Крым
Шоу-бизнес
Политик вывел из России миллиарды рублей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение