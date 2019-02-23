Небоскреб Рогозина в виде ракеты сравнили с фаллосом

«Уже началась эскизная проработка самого здания Национального космического центра, наши архитекторы предлагают сделать одно высокое здание, которое будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро. Оно должно восприниматься как символ "Роскосмоса" и будет построено в районе улицы Мясищева», — сказал Рогозин на презентации Национального космического центра.

В сети высмеяли предложение главы «Роскосмоса» и сразу же сравнили идею со строительством гигантского фаллоса.

В то же время Рогозин высказался об идее переименования космического корабля «Федерация», так как сейчас он «как девочка называется»: «Корабль раньше назывался „Федерация“, теперь будет называться более мужским названием, все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем».