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Небоскреб Рогозина в виде ракеты сравнили с фаллосом 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Lenta.ru
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин анонсировал строительство небоскреба в виде ракеты сверхтяжелого класса. Строительство будет производится на территории Национального космического центра, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
«Уже началась эскизная проработка самого здания Национального космического центра, наши архитекторы предлагают сделать одно высокое здание, которое будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро. Оно должно восприниматься как символ "Роскосмоса" и будет построено в районе улицы Мясищева», — сказал Рогозин на презентации Национального космического центра.
В сети высмеяли предложение главы «Роскосмоса» и сразу же сравнили идею со строительством гигантского фаллоса.
В то же время Рогозин высказался об идее переименования космического корабля «Федерация», так как сейчас он «как девочка называется»: «Корабль раньше назывался „Федерация“, теперь будет называться более мужским названием, все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем».
В январе 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал «Роскосмос» прекратить заниматься «прожекторством» в вопросах космоса, а также меньше говорить и больше делать. Он также сообщил, что запланированный объем бюджетного финансирования «Роскосмоса» на ближайшие три года превышает 515 миллиардов рублей.
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Другое , Дмитрий Медведев , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , Lenta.ru
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