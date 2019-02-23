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23 февраля 1944 года началась депортация чеченцев и ингушей в Среднюю Азию 

Газета.Ru 8 часов назад
75 лет назад в Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республике начались драматические события, ознаменовавшие ужасную трагедию вайнахских народов. Рано утром 23 февраля 1944 года силы НКВД и НКГБ с санкции высшего руководства СССР приступили к насильственной депортации чеченцев и ингушей из традиционных мест в необжитые заснеженные степи Казахстана и Киргизии. Репрессиям подверглась и партийная номенклатура Чечено-Ингушетии, и герои-фронтовики, и общественные деятели, старейшины тейпов и женщины с маленькими детьми. Саму АССР ликвидировали, ее территории распределили между соседними регионами. «Газета.Ru» рассказывает, что происходило в тот роковой день.
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