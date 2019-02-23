В Раде отчитали участниц отбора на «Евровидение» после слов про Крым

Народный депутат Верховной Рады Борислав Береза высказался о претендентках на «Евровидение — 2019» от Украины Анны и Марии Опанасюк, которых обругали в прямом эфире из-за слов о Крыме . Об этом сообщает издание «Час Пик».

Он подчеркнул, что это был их собственный выбор, однако люди с подобными взглядами, по его мнению, не должны представлять Украину на конкурсе.

"Поэтому говорим девочкам, которые не знают, чей Крым, и хотят сберечь карьеру своих родителей, «прощайте» и делаем выбор из оставшихся", — заявил Береза.