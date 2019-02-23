Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Раде отчитали участниц отбора на «Евровидение» после слов про Крым 

Газета.Ru + ещё 19 35 минут назад
Народный депутат Верховной Рады Борислав Береза высказался о претендентках на «Евровидение — 2019» от Украины Анны и Марии Опанасюк, которых обругали в прямом эфире из-за слов о Крыме. Об этом сообщает издание «Час Пик».
Он подчеркнул, что это был их собственный выбор, однако люди с подобными взглядами, по его мнению, не должны представлять Украину на конкурсе.
"Поэтому говорим девочкам, которые не знают, чей Крым, и хотят сберечь карьеру своих родителей, «прощайте» и делаем выбор из оставшихся", — заявил Береза.
Ранее сообщалось, что слова украинских участниц отбора на «Евровидение» о Крыме оценили в Думе.
Газета.Ru: последние новости
В Подмосковье собаки напали на юных фигуристок Серебряков снова обрушился с критикой на Россию В Китае запретили требовать от женщин тест на беременность при приеме на работу
Другое , Конфликты , Украина , Госдума , Верховная Рада , Республика Крым
Читайте также
Видео
Проклятья в спину: русских девчонок унизили за Крым
В мире Статьи
Раскрыты неизвестные факты «крымской весны»
Политика
В Севастополе сорвались мероприятия ко Дню защитника отечества
Общество Другое
«Позорное бегство из Крыма»: в РФ разоблачили Порошенко
Политика Украина
В шутках Comedy Woman увидели оправдание фашизма
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в консерватории в Москве
Происшествия Пожары
«Горит открытым пламенем»: ЧП в консерватории им. Чайковского
Пожары Происшествия
Порошенко назвал россиян и Путина убийцами украинцев
Украина В мире
«Путин с пустым местом не разговаривает!»
Общество
Назвавший людей «идиотами» Макаревич сделал заявление
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение