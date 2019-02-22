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Скабеева поддержала украинских претенденток на «Евровидение-2019» после слов о Крыме 

Газета.Ru + ещё 6 16 часов назад
Российская журналистка Ольга Скабеева считает, что украинские претендентки на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», которые отказались признавать Крым украинским, «крутейшим образом держались». Об этом она написала в своем твиттере.
По мнению Скабеевой, претендентки на «Евровидении-2019» от Украины Анна и Мария Опанасюк не только не признали Крым украинским, но и «крутейшим образом держались» на «хамском антироссийском интервью». Она заключила, что они являются «молодцами».
Ранее сообщалось, что Опанасюки не назвали Крым украинским.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.
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Другое , В мире , Конфликты , Украина , Республика Крым
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