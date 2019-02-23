Родители претенденток на «Евровидение» от Украины попали в базу «Миротворца»

Информация о родителях украинских претенденток на «Евровидение — 2019» Анны и Марии Опанасюк, которые заявили, что Крым не является частью Украины, была внесена в базу данных сайта «Миротворец». Об этом сообщает 24TV.

По информации телеканала, мать претенденток Лариса Опанасюк находится на должности заместителя председателя совета министров Крыма. Их отец, Александр Опанасюк, до 2016 года был судьей судебной коллегии по уголовным делам в Верховном суде Крыма.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал сестер Опанасюк.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.