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Российские депутаты запланировали смертность на три года 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Совет народных депутатов Кемеровской области принял закон, в котором прописана запланированная смертность в регионе на три года вперед, сообщает «Тайга-Инфо».
По данным издания, 21 февраля в Кемеровской области приняли закон «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». В нем содержится информация о снижении смертности в 2020-2021 годах.
Депутаты рассчитали, что в 2019 году смертность городского населения составит 13,8 процента на 1000 человек. В 2020 году этот показатель, по их информации, упадет до 13,6 процента, а в 2021-м — до 13,4.
При этом смертность в сельской местности превысит городскую на 0,1−0,2 процента из-за массового старения граждан. Тем не менее, депутаты пришли к выводу, что врачи будут реже посещать сельское население (вместо 4500 вызовов — 4150 за год) из-за якобы возросшей эффективности медицинских учреждений.
7 февраля сообщалось, что больницам Кемеровской области приходилось годами занимать деньги ради выполнения майских указов президента о поднятии зарплат. Чтобы выплатить долги, было принято решение об объединении больниц и поликлиник с целью сокращения персонала. Один из кузбасских врачей посетовал, что оптимизация привела к потере квалифицированных медиков, которые были вынуждены переехать в другие регионы.
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