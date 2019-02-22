«Роскосмос» не создавал комиссию по итогам запуска спутника EgyptSat-A 

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в пятницу, что комиссия по итогам пуска спутника EgyptSat-A не создавалась, так как критической ситуации нет.
"Никакой комиссии мы не создавали и не будем создавать… Замечания рассмотрены, никакой критической ситуации нет", — сказал Рогозин журналистам.
Спутник EgyptSat-A, построенный Россией для Египта, вывели на орбиту вечером 22 февраля. Сейчас, как сообщали в "Роскосмосе", спутник находится на рабочей орбите, передает телеметрию в штатном режиме, его солнечные батареи раскрыты. Кроме того, специалисты уже приступили к управлению им.
В то же время источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что из-за нештатной ситуации на третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" разгонный блок "Фрегат" со спутником был выведен на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 километров ниже номинального. "Фрегат" смог благодаря запасам топлива и интеллектуальной системе управления скорректировать недовыведение и доставить спутник на расчетную орбиту.
Позднее главы компаний Arianespace и OneWeb Стефан Исраэль и Грег Уайлер подтвердили нештатное поведение ракеты. Они оказались в курсе ситуации потому, что следующий пуск "Союза" будет проходить с космодрома Куру во Французской Гвиане (там оператором этих ракет выступает Arianespace). До запуска египетского спутника планировалось, что старт ракеты "Союз-СТ-Б" с шестью спутниками OneWeb 27 февраля