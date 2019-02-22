«Роскосмос» не создавал комиссию по итогам запуска спутника EgyptSat-A

"Никакой комиссии мы не создавали и не будем создавать… Замечания рассмотрены, никакой критической ситуации нет", — сказал Рогозин журналистам.

Спутник EgyptSat-A, построенный Россией для Египта , вывели на орбиту вечером 22 февраля. Сейчас, как сообщали в "Роскосмосе", спутник находится на рабочей орбите, передает телеметрию в штатном режиме, его солнечные батареи раскрыты. Кроме того, специалисты уже приступили к управлению им.

В то же время источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что из-за нештатной ситуации на третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" разгонный блок "Фрегат" со спутником был выведен на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 километров ниже номинального. "Фрегат" смог благодаря запасам топлива и интеллектуальной системе управления скорректировать недовыведение и доставить спутник на расчетную орбиту.