Захарова: Лондону есть что скрывать по «делу Скрипалей»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, власти Великобритании не предоставили России никакой достоверной информации по делу Скрипалей, которые были отравлены в Лондоне.

«Официальной информации по делу Скрипалей британская сторона предоставить не предоставила. Судя по всему, причина проста — либо есть, что скрывать, либо попросту нет реальных свидетельств того, в чем нас обвиняют», — сказала Захарова на брифинге, передают РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала журналистам, что мать отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Елена подала в полицию заявление с требованием о признании её сына и внучки Юлии Скрипаль пропавшими без вести. А сама племянница считает, что её дядя давно мёртв, а его тело кремировали. По её словам, всё идёт по «сценарию».