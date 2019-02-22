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Захарова: Лондону есть что скрывать по «делу Скрипалей» 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, власти Великобритании не предоставили России никакой достоверной информации по делу Скрипалей, которые были отравлены в Лондоне.
«Официальной информации по делу Скрипалей британская сторона предоставить не предоставила. Судя по всему, причина проста — либо есть, что скрывать, либо попросту нет реальных свидетельств того, в чем нас обвиняют», — сказала Захарова на брифинге, передают РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала журналистам, что мать отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Елена подала в полицию заявление с требованием о признании её сына и внучки Юлии Скрипаль пропавшими без вести. А сама племянница считает, что её дядя давно мёртв, а его тело кремировали. По её словам, всё идёт по «сценарию».
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